كشف نادي برشلونة الإسباني أن الشركة المنظمة لجولة الفريق الآسيوية أخلت بالتزاماتها التعاقدية، مشيراً إلى أن النادي سيعيد النظر في الجولة الصيفية في كوريا الجنوبية، التي تتضمن مواجهتين أمام فريقي إف سي سيول ودايغو يومي 31 يوليو و4 أغسطس، في حال تم الالتزام بالشروط المتفق عليها. جاء ذلك في بيان رسمي أصدره عبر موقعه الرسمي في منصة «x»، حيث أكد تعليق مشاركته في المباراة الودية المقررة الأحد المقبل ضد فريق فيسيل كوبي الياباني، بسبب انتهاكات الجهة المنظمة للقاء، وأن الفريق لن يغادر إلى اليابان.

من جانبها، أصدرت الشركة المنظمة للجولة في آسيا بياناً كشفت فيه تفاصيل الأزمة، مؤكدة أنها لم تتلق المبلغ المالي المتفق عليه من الجهة الراعية في اليابان.

وأشارت إلى أن مجموعة «ياسودا»، الراعي الرئيسي للمباراة، قدمت مستندات مزورة وادعت كذباً تحويل الأموال، في حين أظهر تسجيل صوتي لأحد موظفي المجموعة أن المدير التنفيذي لم يرسل المبلغ المطلوب، ما اعتبر دليلاً على وقوع عملية احتيال متعمدة.

وأوضحت الشركة أن هذا التصرف أساء إلى سمعتها العامة وأدى إلى اتخاذ برشلونة قراره بإلغاء المباراة.

وأكدت أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الأطراف المسؤولة في اليابان، مشيرة إلى أن التحضيرات في كوريا الجنوبية تسير بشكل طبيعي، ولم يتبق سوى تأمين تكاليف السفر.