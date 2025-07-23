أعلن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم عن ضم المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد بعقد إعارة لمدة سنة واحدة مع أفضلية شراء العقد من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما أصدر النادي بياناً إعلامياً أوضح من خلاله إلغاء جولته لليابان بسبب خرق خطير للعقد من قبل الجهة المنظمة.وأكد النادي الكاتالوني تعاقده مع راشفورد عبر موقعه الرسمي إذ قال: «توصّل برشلونة ومانشستر يونايتد إلى اتفاق يقضي بانتقال ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2023، والاتفاق يشمل خيار شراء المهاجم الإنجليزي».وبخصوص جولته الودية لليابان أصدر النادي بياناً أعلن من خلاله أنه اضطر إلى تعليق مشاركته في المباراة المقررة الأحد القادم في اليابان بسبب مخالفات تعاقدية خطيرة من جانب الجهة المروّجة.وجاء البيان كالتالي: «يعلن نادي برشلونة أنه اضطُر إلى تعليق مشاركته في المباراة المقررة الأحد القادم في اليابان بسبب مخالفات تعاقدية خطيرة من جانب الجهة المنظمة. ومع ذلك، فإن النادي سينظر في إعادة النظر في تعديل موعد الجولة الصيفية في كوريا الجنوبية، حيث من المقرر أن يخوض مباراتين ضد نادي إف سي سيول (31 يوليو) ونادي دايجو (4 أغسطس)، وإذا تم استيفاء بعض الشروط من قبل المنظمين فإن الفريق سيسافر إلى كوريا الجنوبية في الأيام القادمة، ويأسف نادي برشلونة لهذه الحادثة وتأثيرها على العديد من مشجعي برشلونة في اليابان».