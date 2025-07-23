كسرت روت كاردوسو، زوجة البرتغالي الراحل ديوغو جوتا، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، حاجز الصمت بعد نحو 3 أسابيع من وفاته.

وتوفي جوتا مطلع الشهر الجاري مع شقيقه أندريه في حادث سير مأساوي وقع في مقاطعة زامورا، شمال غرب إسبانيا.

ونشرت زوجته روت، على موقع «إنستغرام» ثلاث صور من حفل زفافهما في بورتو الذي أقيم قبل أيام قليلة من فاجعة وفاة نجم الريدز، إحداها تُظهر الزوجين ممسكين بأيدي بعضهما، وعلقت: «شهر واحد على بداية: حتى الموت لا يفرقنا..إلى الأبد، فتاتك الصغيرة».

وكان حفل زفاف جوتا وروت أُقيم 22 يونيو الماضي، وقد ظهرت الصور التي التقطت في الحفل الزوجين مع أطفالهما الثلاثة: دينيس (2021)، ودوارتي (2023)، وابنتهما التي ولدت في عام 2024، ولم يُكشف بعد عن اسمها.

وبدأت علاقة جوتا و روت في عام 2012، وبعد عقد القران قال جوتا: «أنا المحظوظ»، بينما حصل منشورهما على موقع إنستغرام بشأن حفل زفافهما على أكثر من 190 ألف إعجاب وأكثر من ألف تعليق.