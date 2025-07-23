يشترط السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مبلغاً ضخماً، لتجديد عقده مع الماكابيس، في ظل اهتمام ليفربول والهلال بالتعاقد معه.

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن نيوكاسل يرغب في تجديد عقد إيزاك، لكن اللاعب يطلب أكثر من ضعف راتبه الحالي.

وأضافت أنه بموجب عقده الحالي، يتقاضى إيزاك حوالى 7 ملايين يورو سنوياً، ويُقال إنه يطلب حوالى 18 مليون يورو للبقاء في نيوكاسل.

وأوضحت أن إيزاك تلقى عروضاً من ليفربول والدوري السعودي.

وكانت شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، أكدت الأسبوع الماضي أن إيزاك منفتح على الانتقال إلى الهلال، وقد أعطى الضوء الأخضر لزعيم آسيا، والمفاوضات جارية بشأن محاولة إتمام الصفقة.

وانضم إيزاك إلى نيوكاسل عام 2022 قادماً من ريال سوسيداد الإسباني مقابل 70 مليون يورو.

وتألق المهاجم السويدي بقميص الماكبايس الموسم الماضي، حيث سجل 27 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة في 42 مباراة في جميع المسابقات.