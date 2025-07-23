أعلن نادي ليفربول الإنجليزي التوقيع مع اللاعب كريم أحمد خلال فترة الانتقالات الصيفية ليكون ثاني لاعب مصري يرتدي قميص فريق الريدز بعد قائد منتخب مصر ونجم ليفربول محمد صلاح، الذي يُعد واحداً من أبرز هدافي النادي في تاريخه.والتحق المهاجم المصري 18 عاماً بأكاديمية النادي الإنجليزي منذ أن كان في السادسة من عمره، ولفت الأنظار سريعاً خلال السنوات الماضية نظير ما يمتلكه من موهبة ملفتة إذ نجح في تسجيل هدف خلال أول مشاركة له مع فريق ليفربول تحت 18 عاماً في ديسمبر 2022، وذلك خلال مواجهة في كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب أمام بورنموث، إضافة إلى تألقه الموسم الفائت مع فريق تحت 18 عاماً. مسجلاً 7 أهداف و5 تمريرات حاسمة، فضلاً عن مشاركته في دوري أبطال أوروبا للشباب أمام فريقَي بولونيا ولايبزيج.