كشف لاعب تشيلسي مارك كوكوريلا واقعة غير مألوفة خلال مراسم التتويج بلقب كأس العالم للأندية بعد الفوز على باريس سان جيرمان 3-0، وذلك بسبب تدخل غير متوقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال التتويج، مما أثار حالة من الارتباك بين اللاعبين والطاقم الفني.وفي تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل، أوضح كوكوريلا أن الفريق تلقى تعليمات واضحة تفيد بأن ترمب سيحضر لتقديم الكأس، لكن يُمنع رفعها حتى يغادر المنصة. إلا أن الأمور لم تسر كما كان متوقعاً.وقال اللاعب الإسباني: «قيل لنا إنه من المعتاد أن يأتي دونالد ترمب لتقديم الكأس، وإنه لا يمكننا رفعها قبل أن يغادر. لكننا ظللنا ننتظر، ولم يرد المغادرة. نظرنا إليه فقال لنا: ارفعوها، سأبقى هنا، وهكذا.. ووقتها قلت في نفسي: من يجرؤ على معارضته؟ كنت خائفاً للغاية».