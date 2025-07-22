رفض نادي بايرن ميونخ الألماني الاستسلام في صفقة الكولومبي لويس دياز، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ليفربول رفض عرضاً بقيمة 67.5 مليون يورو من بايرن ميونخ للتعاقد مع لويس دياز.

وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن هناك تفاؤلاً داخل بايرن ميونخ بشأن التعاقد مع لويس دياز، وقد حدد النادي الألماني الحد الأقصى للسعر عند 75 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن بايرن ميونخ يعتقد أن هذا المبلغ كافٍ لإقناع ليفربول بالموافقة على رحيل لويس دياز هذا الصيف.

ووفقاً لتقارير صحفية، فإن بايرن ميونخ قد توصل إلى اتفاق مع لويس دياز لتوقيع عقد حتى عام 2029 مقابل 14 مليون يورو سنوياً، إضافة إلى مكافآت، ويتبقى الاتفاق النهائي مع ليفربول لإتمام الصفقة.