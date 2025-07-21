توصل ناديا أينتراخت فرانكفورت الألماني وليفربول الإنجليزي إلى اتفاق مبدئي يقضي بانتقال مهاجم الأول الفرنسي هوغو إيكيتيكي إلى الثاني في صفقة بلغت 69 مليون جنيه إسترليني (92 مليون دولار)، إضافة إلى حوافز تقدر بـ13.5 مليون دولار، بحسب وسائل إعلام محلية، الإثنين.وذكرت التقارير أن إيكيتيكي سيخضع للفحص الطبي، الثلاثاء، قبل أن يلتحق بفريقه الذي وصل إلى هونغ كونغ، الإثنين، في جولة آسيوية استعداداً للموسم الجديد، بحسب «فرانس برس».وفي حال انضمام إيكيتيكي (23 عاماً) رسمياً إلى ليفربول بطل إنجلترا الموسم الماضي، يكون خامس لاعب ينتقل إلى صفوف الـ«ريدز» في الأسابيع الأخيرة بعد الألماني فلوريان فيرتز، والمجري ميلوش كيركيز، والحارس الجورجي جورجي مامارداشفيلي، والهولندي جيريمي فريمبونغ.وسجل إيكيتيكي 22 هدفاً في 48 مباراة الموسم الماضي في صفوف فرانكفورت بينها 15 في الدوري الألماني.ويأتي اقتراب ليفربول من التعاقد مع إيكيتيكي بعد إخفاقه في صفقة ضم السويدي ألكسندر أيزاك مهاجم نيوكاسل الإنجليزي المقدرة قيمته بـ150 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار).