وصل ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى المدينة الرياضية لنادي برشلونة الإسباني، منذ قليل، للخضوع للكشف الطبي.

وسينضم راشفورد إلى برشلونة لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 30 مليون يورو، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وسيقدم برشلونة لاعبه الجديد لوسائل الإعلام، الأربعاء القادم، عقب تجاوز الفحص الطبي وإتمام إجراءات التعاقد.

ووجه برشلونة أنظاره نحو راشفورد، بعد الصدمة التي تعرض لها بفشل صفقة نيكو ويليامز من أتلتيك بلباو عقب تراجع اللاعب في اللحظات الأخيرة، وصعوبة ضم لويس دياز من ليفربول بسبب الأمور المالية.