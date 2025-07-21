أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة «سكاي سبورتس»، توصل نادي غلطة سراي التركي إلى اتفاق مع نابولي الإيطالي، لضم مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «توصل غلطة سراي إلى اتفاق نهائي مع نابولي لضم فيكتور أوسيمين، حيث تتم حالياً مراجعة العقود، على أن يتم توقيعها هذا الأسبوع».





وأضاف: «غلطة سراي سيدفع 40 مليون يورو الآن، و35 مليون يورو بعد عام، إضافة إلى مكافأة خاصة مرتبطة بالأهداف، و10% من عائدات البيع في المستقبل».

وختم الصحفي الموثوق: «إضافة إلى ذلك، سيتم تضمين بند جزائي خاص -طلبه نابولي- لمنع انتقال اللاعب إلى الأندية الإيطالية لمدة عامين قادمين».





وكان أوسيمين قد لعب الموسم الماضي في صفوف غلطة سراي معاراً من نابولي، حيث قدّم أداءً استثنائياً، إذ شارك في 41 مباراة، سجل خلالها 37 هدفاً، وقدم 8 تمريرات حاسمة.