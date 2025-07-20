أعلن نادي فيتوريا البرازيلي، تعاقده مع رومارينيو بعد 11 عاماً قضاها اللاعب في الدوريات الخليجية.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن رومارينيو (34 عاماً) وقع عقداً حتى 2026، بعد اجتياره الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية.

وكان رومارينيو بدأ رحلته الخليجية عام 2014 بالانضمام إلى الجيش القطري ثم لعب للجزيرة الإماراتي قبل أن يخوض تجربتين في الدوري السعودي مع الاتحاد ونيوم.

تجربة رومارينيو مع الاتحاد هي الأكثر نجاحاً خلال رحلته بالدوريات الخليجية، ولعب في صفوف العميد خلال الفترة من 2018 إلى 2024، وشارك في 216 مباراة، سجل 99 هدفاً وقدم 31 تمريرة حاسمة، وتُوج معه بلقبَي الدوري السعودي والسوبر المحلي.

آخر تجارب رومارينيو الخليجية كانت مع الريان القطري الموسم الماضي (2024-2025)، قبل أن يعود للدوري البرازيلي.