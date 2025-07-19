توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإنه بعد الصدمة التي تعرض لها برشلونة بفشل صفقة نيكو ويليامز من أتلتيك بلباو عقب تراجع اللاعب في اللحظات الأخيرة، وصعوبة ضم لويس دياز من ليفربول بسبب الأمور المالية، تمكن النادي الكتالوني من التوصل إلى اتفاق مع راشفورد وناديه مانشستر يونايتد، لانتقال اللاعب إلى البلوغرانا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأضافت الصحيفة أن من المقرر أن يسمح مانشستر يونايتد للاعب بالسفر إلى إسبانيا في الأيام القادمة للخضوع للفحص الطبي واستكمال إجراءات الصفقة.

وأشارت إلى أن راشفورد كان متحمساً للغاية للانضمام إلى برشلونة، وأكد أنه مستعد للانتظار مهما طال الوقت من أجل ارتداء قميص البلوغرانا، وسيحقق حلمه أخيراً الموسم القادم.