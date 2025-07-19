أكد تقرير صحفي، أن الغابوني بيير أوباميانغ، لاعب القادسية السابق، وافق على العودة إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان القادسية قد أعلن الخميس الماضي، إنهاء تعاقده مع أوباميانغ، بعد عام واحد من ضمه، ليصبح اللاعب حراً في الميركاتو الصيفي.

وبحسب شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإن أوباميانغ رفض عرضاً من نادي الاتفاق، واختار العودة إلى أولمبيك مارسيليا، حيث عُرض عليه عقد حتى 2027.

وأضافت الشبكة أنه في الـ36 من عمره من المرجح أن يكون من الصعب على أوباميانغ أن يصبح لاعباً أساسياً كما كان في فترته الأولى مع النادي، ويرجع ذلك إلى تقدمه في العمر، إضافة إلى المنافسة الشديدة في خط الهجوم، إذ سجل أمين غويري 10 أهداف في 15 مباراة بالدوري الموسم الماضي، بجانب وجود اللاعب نيال موباي.

وخاض أوباميانغ 36 مباراة بقميص القادسية في الموسم الماضي (2024–2025)، سجل 21 هدفاً وقدم 3 تمريرات حاسمة، وتُقدَّر قيمته السوقية بنحو 3.5 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».