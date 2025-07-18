أكد كريستيان فالك، الصحفي بجريدة «بيلد» الألمانية، توصل نادي بايرن ميونخ إلى اتفاق مع الكولومبي لويس دياز، لاعب ليفربول، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح فالك أن إدارة بايرن ميونيخ عازمة على إتمام صفقة لويس دياز، حيث يثق النادي الألماني في عودة ليفربول إلى المفاوضات.

وأضاف أن بايرن ميونخ توصل إلى اتفاق مع دياز لتوقيع عقد حتى عام 2029 مقابل 14 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت سنوية.

ويتنافس بايرن ميونخ مع برشلونة على ضم اللاعب، في وقتٍ يُبدي فيه ليفربول تمسكه ببقاء دياز ضمن صفوفه في الموسم القادم، إذ رفض النادي الإنجليزي عرضاً أولياً من بايرن بلغت قيمته 67.5 مليون يورو.

وبحسب قناة «سكاي ألمانيا»، فإن بايرن ميونخ يجهز عرضاً ثانياً لمحاولة إقناع ليفربول بالتخلي عن اللاعب.