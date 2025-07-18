أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، تأجيل عودته إلى ملعبه «كامب نو»، والذي يشهد عملية تطوير وتجديد شاملة.

وكان برشلونة أعلن في وقت سابق، عودته إلى ملعبه «كامب نو»، 10 أغسطس القادم بخوض مباراة كأس جوان جامبر ضد كومو الإيطالي.

وقال النادي الإسباني في بيان: «يعلن نادي برشلونة تأجيل عودته إلى ملعب كامب نو التي كان مقرراً لها 10 أغسطس في كأس جوان جامبر».

وأضاف البيان: «يأتي القرار نظراً لأن الأعمال اللازمة للامتثال لمتطلبات اللائحة المنظمة لإجراءات التدخل البلدي في أعمال البناء حالت دون استكمال الإجراءات اللازمة لمنح الترخيص الأولي، ونظراً لحجم العمل الذي تم تنفيذه، لم يكن من الممكن استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في اللوائح التي تحكم هذا الترخيص، على الرغم من نية النادي إعادة فتح قطاع الملعب المعاد تطويره قطاعاً تلو الآخر».

وتابع: «يتواصل النادي بشكل وثيق مع مجلس مدينة برشلونة والجهات المعنية لإحراز تقدم في مختلف المتطلبات، وسيُبلغ أعضاءه وجماهيره بأي تطورات جديدة تتعلق بتاريخ العودة، هذا التأخير لا يؤثر على الجدول الزمني المقرر لسداد ديون نادي برشلونة».

وختم: «سيتم نشر المزيد من المعلومات حول نسخة 2025 من كأس جوان جامبر، والتي ستقام في ملعب يوهان كرويف بدلاً من كامب نو».