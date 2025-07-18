أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده مع الجناج الأيمن نوني مادويكي قادماً من صفوف تشيلسي.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «يسعدنا أن نعلن أن اللاعب الدولي الإنجليزي نوني مادويكي قد انضم إلينا بعقد طويل الأمد».

وأضاف: «ينضم إلينا اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً والمولود في شمال لندن قادماً من تشيلسي، حيث شارك في 92 مباراة في جميع المسابقات».

بدأ نوني مسيرته الكروية مع كريستال بالاس وتوتنهام هوتسبير، ثم انتقل إلى هولندا وانضم إلى نادي بي إس في آيندهوفن في عام 2018.

وهناك، سرعان ما اقتحم الجناح القوي الفريق الأول وهو في السابعة عشرة من عمره، حيث أثار الإعجاب بأسلوبه الهجومي المباشر.

استمر تطور مادويكي السريع، حيث شارك في 80 مباراة مع الفريق الأول لنادي آيندهوفن قبل انتقاله إلى تشيلسي في يناير 2023.

ومثّل نوني منتخب إنجلترا في فئات الشباب، وشارك لأول مرة مع المنتخب الأول في سبتمبر الماضي ضد فنلندا، مسجلاً أول مباراة دولية له بتمريرة حاسمة، وحتى الآن، لعب سبع مباريات مع منتخب الأسود الثلاثة.