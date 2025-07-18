أكد مصدر مسؤول بنادي كومو الإيطالي، عدم صحة الشائعات المتعلقة برغبة النادي في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورغم تجديد رونالدو عقده مع النصر، إلا أن موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، نشر تقريراً غريباً حول اهتمام كومو بالتعاقد مع «الدون».

وقال المصدر لـ«عكاظ»: «التعاقد مع رونالدو؟ لا، هذا غير ممكن تماماً، من أين سندفع رواتب بنحو 400 مليون يورو له! نحن لا نضيع وقتنا في أفكار غير قابلة للتحقق».

يذكر أن النصر جدد تعاقده مع رونالدو، نهاية الشهر الماضي، حتى 2027، في إطار مساعي النادي لاستعادة التوهج والعودة إلى منصات التتويج.

وتُوج النجم البرتغالي، هذا الأسبوع، بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي (دوري روشن) لموسم 2024-2025.

وأعلنت الحسابات الرسمية للدوري السعودي على منصات التواصل الاجتماعي أن رونالدو فاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم بناءً على تصويت الجمهور، بعد أن حصل على جائزة رجل المباراة في 15 مناسبة خلال الموسم.

وتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 25 هدفاً، متفوقاً بهدفين عن أقرب منافسيه إيفان توني، لاعب الأهلي، الذي حل في المركز الثاني، بجانب تقديمه 3 تمريرات حاسمة.