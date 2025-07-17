أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم الخميس، استبعاد المهاجم فيكتور أوسيمين من المعسكر التحضيري للموسم الجديد 2025-2026 في مدينة ديمارو.

وقدم أوسيمين شهادة طبية تؤكد عدم جاهزيته للمشاركة في تدريبات الفريق في الوقت الحالي، في وقت تؤكد فيه تقارير إعلامية تمسك اللاعب النيجيري بالانتقال إلى صفوف غلطة سراي التركي.

يُذكر أن أوسيمين قضى الموسم الماضي معاراً إلى غلطة سراي، حيث قدم أداءً استثنائياً، شارك خلاله في 41 مباراة، سجل فيها 37 هدفًا، وأسهم بـ 8 تمريرات حاسمة.

وتفيد التقارير الصحفية أن غلطة سراي قدّم عرضاً لنابولي بقيمة 75 مليون يورو لضم أوسيمين، إلا أن المفاوضات ما زالت جارية حول تفاصيل وآلية الدفع.