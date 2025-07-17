توصل نادي ليفربول الإنجليزي إلى اتفاق مع المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة «ليفربول إيكو»، فإن فرانكفورت رفض عرضاً بقيمة 80 مليون يورو (69.4 مليون جنيه إسترليني) من نادي نيوكاسل يونايتد لضم إيكيتيكي، حيث يشترط مبلغاً أقرب إلى 100 مليون يورو (86.7 مليون جنيه إسترليني) للموافقة على رحيل اللاعب.

وأضافت أن نيوكاسل قرر الانسحاب من سباق التعاقد مع اللاعب الفرنسي، ليصبح الطريق ممهداً أمام ليفربول لضم اللاعب الفرنسي.

وتابعت الشبكة أن الريدز توصل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية مع إيكيتيكي بشأن عقد طويل الأجل بعد حصولهم على الضوء الأخضر لإجراء مفاوضات مع اللاعب وممثليه، بينما يتبقى الاتفاق مع فرانكفورت على رسوم الصفقة.

ويمتد عقد إيكيتيكي مع فرانكفورت حتى 2029، وتٌقدر القيمة التسويقية للاعب بـ75 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».