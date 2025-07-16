في ذات اليوم الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لانضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، وجد الأسطورة الفرنسية نفسه أمام تحدٍ قضائي جديد، وفقاً لما ذكرته صحيفة (لو كانار إنشيني) التي نشرت تقريراً صحافياً أفادت من خلاله أن مبابي يخضع لتحقيق إداري يٌدين شبهات تخص اللاعب متعلقة بقضية غسل أموال، بسبب دفعه مبلغاً مالياً ضخماً لبعض من أفراد الشرطة الفرنسية.وتعود القصة إلى عام 2023 حيث تلقى خمسة ضباط من جهاز المخابرات العامة، كانوا مُكلفين بحماية لاعبي المنتخب الفرنسي، مبالغ مالية كبيرة في عام 2023 من حساب مصرفي يحمل اسم كيليان مبابي.وأفادت التقارير أن 4 من الضباط الـ 5 تلقوا 30 ألف يورو لكل منهم، بينما تلقى الأخير (القائد المشرف على الضباط الأربعة) 60300 يورو، وهو الأمر الذي أثار علامات الاستفهام حول اللاعب والضباط.وأشارت الصحيفة إلى اطلاعها على بيان موقع من قبل كيليان مبابي يؤكد من خلاله أن المبلغ الذي دفعه للضباط كان عبارة عن تبرع شخصي من المكافآت التي تحصل عليها إثر المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022 في قطر.وكان الأمر قد زاد غرابة وأثار الشكوك بشكل أكبر نظراً لأن أحد الضباط الذين تلقوا المبالغ المالية سبق له أن ظهر مع مبابي في رحلة خاصة في الكاميرون صيف 2023.