يرفض نادي بايرن ميونخ الألماني الاستسلام في سباق التعاقد مع النجم الكولومبي لويس دياز، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتنافس بايرن ميونخ مع برشلونة على ضم اللاعب، في وقتٍ يُبدي فيه ليفربول تمسكه ببقاء دياز ضمن صفوفه في الموسم المقبل، إذ رفض النادي الإنجليزي عرضاً أولياً من بايرن بلغت قيمته 67.5 مليون يورو.

وذكرت قناة «سكاي ألمانيا»، أن النادي البافاري لا يزال يضع دياز على رأس أولوياته في سوق الانتقالات الحالية، ويُجهّز بالفعل عرضاً ثانياً لمحاولة إقناع ليفربول بالتخلي عن اللاعب.

وأضافت أن الاتفاق بين دياز وبايرن لم يُحسم بعد بشكل كامل، إلا أن هذا الأمر لا يُتوقع أن يشكل عقبة طويلة الأمد في طريق الصفقة.

ويخطط بايرن ميونخ لمنح لويس دياز عقدًا يمتد حتى عام 2029 أو 2030، مع الاعتماد عليه عنصرًا أساسيًّا في المشروع الرياضي الجديد للنادي.