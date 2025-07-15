أعرب مصطفى يونس، نجم الأهلي المصري السابق، عن حزنه الشديد من زميله السابق ورئيس النادي الحالي محمود الخطيب.

وكان الأهلي قد أعلن أمس الإثنين، إحالة مصطفى يونس، عضو النادي، إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، بشأن ما ورد على لسانه من وقائع واتهامات طالت الذمم المالية، مع إيقافه لحين انتهاء التحقيق، وذلك وفقاً للائحة النظام الأساسي للنادي، وفقاً لبيان النادي.

وقال يونس في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «حزين من الخطيب؟ لا، مقهور منه، العلاقة بيننا منقطعة منذ سنوات طويلة، ولا داعي للحديث عن الأسباب».





وأضاف: «سأحضر التحقيق احتراماً للكيان، وليس للأشخاص، أنا لم أتهم مسؤولي الأهلي أو أي شخص بالسرقة، بل تحدثت بشكل عام وانتقدت صفقات النادي، وكذلك تقاضي المدرب السابق مارسيل كولر 17 مليون جنيه شهرياً لمدة 15 شهراً، من قرأ هذا العقد قبل توقيعه؟ هذه أمور يتحدث فيها الجميع، لكن عندما يتكلم مصطفى يونس، يصبح الكلام مؤلماً للبعض».

وختم قائلاً: «حتى الآن لم يُحدد موعد التحقيق، ولم يتواصل معي أحد من الأهلي، لا أحد يستطيع شطب عضويتي في الأهلي، فالشطب له شروط، ومن يجرؤ على شطب مصطفى يونس وتاريخ الأهلي؟! سأحضر التحقيق، وسأسألهم عن أمور لم أتحدث بها علناً».