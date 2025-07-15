أشارت تقارير صحفية إلى أن غياب عدد من الأندية الكبيرة عن كأس العالم للأندية دفع بالاتحاد الدولي لكرة القدم إلى البدء بدراسة مقترحات لتعديل نظام التأهل إلى النسخة القادمة من البطولة، ومن بين السيناريوهات الجديدة تنظيم مباريات فاصلة بين الأندية الكبيرة التي لم تتأهل تلقائياً، من أجل منحها فرصة إضافية للمشاركة في حال وجود مقاعد شاغرة.كما تشمل الاقتراحات المطروحة تعديل الحد الأقصى لعدد الأندية الممثلة لكل دولة، ومنح أماكن إضافية لأندية ذات تصنيف أعلى أو سجل أوروبي مميز، بهدف ضمان حضور أقوى الفرق وضمان مستوى تنافسي أعلى.يذكر أن النسخة الأولى من كأس العالم للأندية التي نظمتها الولايات المتحدة الأمريكية وحقق لقبها فريق تشلسي الإنجليزي شهدت مشاركة 32 فريقاً من مختلف قارات العالم، لكنها شهدت غياب عدد من الفرق الكبرى حول العالم كان أبرزها بطل الدوري الإسباني فريق برشلونة، وبطل الدوري الإنجليزي فريق ليفربول ووصيفه أرسنال والبطل الإنجليزي التاريخي فريق مانشستر يونايتد، ومن إيطاليا فرق يوفنتوس وميلان وروما ونابولي.