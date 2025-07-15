أكد ألفارو كاريراس، الظهير الأيسر لريال مدريد، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه الرسمي كلاعب بالفريق الملكي، أنه «لا يهتم بالأرقام»، وقال إنه يشعر بالارتياح عندما سُئل في المؤتمر الصحافي عن المبلغ الذي دفعه النادي الملكي لبنفيكا (50 مليون يورو).هذا الرقم يجعله ثاني أغلى مدافع في تاريخ النادي، بعد دين هويسن (59 مليون يورو) ومتساوياً مع إيدير ميليتاو.وتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق المالي مع بنفيكا، والتي تم الإعلان عنها أمام لجنة سوق الأوراق المالية رسمياً يوم الإثنين.وأكد كاريراس أنه يركز فقط على العمل لتحقيق النجاح في ريال مدريد.وقال: «لا أركز على ذلك (المبالغ المالية). أنا واثق تماماً مما أنا عليه وما يمكنني تقديمه. لا أهتم بالأرقام، أنا مرتاح. كرة القدم اليوم تحرك كل ذلك».وشرح أيضاً كيف تمت عملية انتقاله إلى ريال مدريد وقال إنها كانت «طويلة» لأنه «في كرة القدم دائماً ما يكون هناك الكثير من الحديث». وأوضح أنه خلال هذه العملية كلها كان يركز على اللعب لبنفيكا بأقصى مستوى ممكن.وأضاف: «كان لدينا تحدي كأس العالم. لم يسر كما توقعنا والآن أغلق باباً لأفتح باباً عملاقاً. وأنا متحمس لمواجهة موسم سيكون رائعاً للجميع».وقال: «كنت أركز تماماً على بنفيكا. كان لدي كأس العالم، وهو مشروع كنا قد أعددناه جيداً. لم نختتم الموسم كما كنا نرغب. هذا ما حدث. حتى اليوم الأخير لم أكن أعلم شيئاً حتى أصبح كل شيء رسمياً. سعيد لوجودي في مدريد ومتحمس للغاية».وأضاف: «هذا تحقيق حلم. العودة إلى بيتي. لدي تجارب لا تصدق. متحمس جداً لمواجهة التحديات وأتطلع إلى البدء».وعند سؤاله عما إذا كان البرازيليان روبرتو كارلوس ومارسيلو فييرا هما مثله الأعلى عندما كان طفلاً ويلعب في الفئات العمرية الدنيا لريال مدريد، كان واضحاً وأجاب بنعم.وأشار في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: «كلاهما كان مصدر إلهامي لسنوات عديدة. قضيت ثلاث سنوات وتمكنت من رؤية مارسيلو مباشرة. وكنت مع روبرتو وكان الأمر جيداً جداً. كلاهما مثل أعلي لي».وعن أنخيل دي ماريا، الذي شاركه غرفة الملابس في بنفيكا، قال إنه تحدث معه عن ريال مدريد (فريق الأرجنتيني السابق) وأثنى على بطل العالم بكلمات طيبة.وقال: «لا أجد كلمات لوصفه. لقد كان رفيقاً رائعاً داخل وخارج الملعب. لقد دعمني واحترمني. أنا ممتن له إلى الأبد وأتمنى له حظاً موفقاً في مرحلته الجديدة، التي ستكون جيدة جداً بالنسبة له».كما أقر بأنه تحدث بالفعل مع تشابي ألونسو، الذي تمنى له حظاً سعيداً وهنأه على التوقيع لريال مدريد: «سألعب في أي مركز مطلوب. سأكون هناك. سأبذل قصارى جهدي من أجل هذا القميص».