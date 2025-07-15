سلّط تقرير صحفي الضوء على أبرز الأسماء المرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، والتي تُمنح من قبل مجلة «فرانس فوتبول»، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وبحسب تصنيف شبكة «B/R Football»، جاء الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، في صدارة المرشحين، بعد موسم استثنائي 2024-2025، حقق خلاله: دوري أبطال أوروبا (نال جائزة أفضل لاعب في البطولة)، والدوري الفرنسي (فاز بجائزة هداف المسابقة)، وكأس فرنسا، وكأس السوبر الفرنسي، إلى جانب التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025، قبل الخسارة أمام تشيلسي 3-0، وفرصة المنافسة على كأس السوبر الأوروبي في أغسطس القادم أمام توتنهام.

وجاء أشرف حكيمي، الظهير الأيمن المغربي لباريس سان جيرمان، في المركز الرابع، فيما حلّ محمد صلاح، نجم ليفربول، في المركز الخامس.

وجاء الترتيب الكامل للمرشحين:

1- عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان)

2- رافينيا (برشلونة)

3- لامين يامال (برشلونة)

4- أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

5- محمد صلاح (ليفربول)

6- فيتينيا (باريس سان جيرمان)

7- خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان)

8- فابيان رويز (باريس سان جيرمان)

9- نونو مينديز (باريس سان جيرمان)

10- كيليان مبابي (ريال مدريد)