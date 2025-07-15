أعلن نادي برينتفورد الإنجليزي، اليوم (الثلاثا)ء، تعاقده مع جوردان هندرسون، لاعب أياكس أمستردام السابق.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «يمكن لبرينتفورد أن يؤكد التعاقد مع جوردان هندرسون بعقد لمدة عامين في صفقة مجانية، بعد رحيله عن أياكس أمستردام».





ويعود لاعب الوسط المخضرم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فترتين قصيرتين في الدوري السعودي مع نادي الاتفاق، وفي الدوري الهولندي بقميص أياكس.

وكان هندرسون قد لعب سابقاً مع ليفربول، حيث أمضى 12 عاماً حافلة، توّج خلالها بعدة ألقاب أبرزها: الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية مرتين، الدرع الخيرية، كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

يُذكر أن برينتفورد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز العاشر برصيد 56 نقطة.