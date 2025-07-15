أكد تقرير صحفي أن نادي ليفربول الإنجليزي رفض عرضاَ من بايرن ميونخ الألماني، لضم نجمه الكولومبي، الصيف الحالي.

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن ليفربول رفض عرضاً بقيمة 67.5 مليون يورو من بايرن ميونخ للتعاقد مع لويس دياز.

وأضافت أن بطل الدوري الإنجليزي لا يرغب في بيع لويس دياز، أو على الأقل، ليس بأي ثمن، إذ يُقدر ليفربول قيمة نجمه بـ100 مليون يورو.

وتابعت أن بايرن ميونخ لن يستسلم في سياق ضم دياز، حيث يُعِدّ النادي عرضاً جديداً، مُبقياً دياز على رأس أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية.

وكان دياز انضم إلى ليفربول في يناير 2022 قادماً من بورتو البرتغالي، مقابل 45 مليون يورو و15 مليون يورو كمتغيرات.