تصدر المغربي ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال، التشكيل المثالي لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويُعد أسد الأطلس ياسين بونو اللاعب الوحيد من الهلال، ومن بين جميع الأندية العربية المشاركة في البطولة، الذي تواجد ضمن التشكيل المثالي، بحسب شبكة «DAZN» كما ضم التشكيل مواطنه أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان.

التشكيل المثالي لكأس العالم للأندية 2025:

• حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال).

• الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - تياغو سيلفا (فلومينينسي) - كوكوريلا (تشيلسي).

• الوسط: فيتينيا (باريس سان جيرمان) - إنزو فيرنانديوز (تشيلسي) - بيدرو نيتو (تشيلسي) - كول بالمر (تشيلسي).

• الهجوم: جون أرياس (فلومينينسي) - غونزالو غارسيا (ريال مدريد).

وتُوّج تشيلسي بطلاً للمسابقة التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اكتساح باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة النهائية، أمس (الأحد)، على ملعب «ميتلايف».