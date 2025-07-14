وصل النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد السابق، إلى مدينة ميلانو الإيطالية، اليوم (الإثنين)، لإتمام انتقاله إلى نادي إيه سي ميلان.

وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فقد وصل مودريتش إلى مطار مالبينسا بمدينة ميلانو صباح اليوم (الإثنين)، على متن رحلة خاصة قادمة من مدريد.

وأضاف الموقع أن النجم الكرواتي سيخضع للفحص الطبي في عيادة «لا مادونينا»، واختبار اللياقة البدنية في مركز «أمبروسيانو»، قبل أن يوقّع العقود ويلتقط الصور الرسمية المعتادة.

ويمتد عقد مودريتش مع ميلان لموسم واحد، مع خيار التمديد لموسم إضافي، براتب قدره 3.5 مليون يورو.

وخاض مودريتش آخر مباراة له بقميص ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، الأربعاء الماضي، وانتهت بخسارة فريقه بنتيجة 4-0.