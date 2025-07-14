قدم عثمان ديمبلي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مستوى متواضعاً، أمام تشيلسي الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية 2025، أمس (الأحد).

وسقط باريس سان جيرمان أمام تشيلسي بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب «ميتلايف» بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومنحت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، عثمان ديمبلي تقييم 2 من 10 درجات، بعدما فشل في تقديم الأداء المنتظر منه وقيادة الفريق نحو التتويج بلقب المونديال.





ورغم خسارة لقب كأس العالم للأندية، يظل عثمان ديمبلي المرشح الأبرز لحصد جائزة الكرة الذهبية 2025، إذ تُوج مع باريس موسم 2024-2025 بدوري أبطال أوروبا (ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة)، والدوري الفرنسي (فاز بجائزة هداف المسابقة)، وكأس فرنسا، وكأس السوبر الفرنسي، إلى جانب فرصة المنافسة على كأس السوبر الأوروبي في أغسطس القادم أمام توتنهام.

ومنحت الصحيفة الفرنسية، كول بالمر، لاعب تشيلسي، التقييم الأعلى في المباراة (9 درجات)، بعد أن سجل هدفين وصنع الهدف الثالث في المباراة النهائية.