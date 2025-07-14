كسر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب البروتوكول خلال احتفالات فريق تشيلسي بتتويجه بلقب كأس العالم للأندية 2025 أمس (الأحد).

وحقق تشيلسي فوزاً ساحقاً على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت على ملعب «ميتلايف» في الولايات المتحدة الأمريكية.





وبحسب صحيفة «The Independent» البريطانية، فإن ترمب، الذي شاهد المباراة في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، توجه إلى أرض الملعب لتقديم الكأس لقائد فريق البلوز ريس جيمس.

وطلب رئيس الفيفا من ترمب مغادرة منصة التتويج قبل بدء الاحتفالات، لكن الرئيس الأمريكي رفض المغادرة واحتفل مع الفريق الإنجليزي وسط ذهول لاعبي البلوز.





وكان هذا قراراً غريباً من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي خالف البروتوكول المعتاد بالسماح للفريق بالاستمتاع باللحظة مع بعضهم البعض، وخطف الأضواء منهم، بحسب الصحيفة البريطانية.