كشف كولو ماك أليستر، والد أليكسيس أليستر، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، موقف نجله من احتمالية الانضمام إلى ريال مدريد، الصيف الحالي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن أليكسيس أليستر، أحد الأسماء المطلوبة في ريال مدريد لتدعيم خط الوسط، لكن ليفربول لا ينوي التخلي عنه إلا إذا كان النادي الإسباني مستعداً لدفع أكثر من 100 مليون يورو.





وقال كولو أليستر في تصريحات خاصة إلى «عكاظ»: «لم نتفاوض مع أي نادٍ في العالم بشأن إمكانية رحيل أليكسيس عن ليفربول، لا يزال لديه 3 سنوات في عقده الحالي».

وأضاف: «أليكسيس سعيد في ليفربول، ويطمح لمواصلة حصد الألقاب، خصوصاً الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي».

وتٌقدر القيمة السوقية للنجم الأرجنتيني أليكسيس مارك أليستر بـ100 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

وخاض أليكسيس أليستر 49 مباراة بقميص ليفربول في مختلف المسابقات الموسم الماضي (2024-2025)، سجل 7 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.