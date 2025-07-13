تُوّج فريق سيسكا موسكو بلقب كأس السوبر الروسي لكرة القدم عقب فوزه على كراسنودار بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بمدينة قازان.وسجّل إيغر ديفييف هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 48، فيما أنهى كراسنودار المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد موزيس كوبنان في الدقيقة 90.وبهذا التتويج، رفع سيسكا موسكو رصيده إلى ثمانية ألقاب في كأس السوبر، ليصبح ثاني أكثر الفرق تتويجا بالبطولة، بفارق لقب واحد خلف زينيت سان بطرسبورغ.