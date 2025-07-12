أكد تقرير صحفي، اقتراب الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، لاعب نادي القادسية، من العودة إلى صفوف أولمبيك مارسيليا الفرنسي خلال الصيف الحالي.

ووفقاً لما نشرته شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإن هناك اهتماماً سعودياً بضم أوباميانغ مع اقتراب فسخ عقده مع القادسية، إلى جانب اهتمام أحد أندية الدوري الأمريكي وعدد من الأندية الأوروبية، إلا أن مارسيليا يُعد الأقرب لاستعادة خدماته بعد عام واحد فقط من رحيله عن النادي.

وأضاف التقرير أن المفاوضات بين أوباميانغ ومارسيليا تسير بشكل إيجابي، وتشير إلى احتمال توقيع عقد يمتد موسمين، ما يجعل عودته إلى ملعب «فيلودروم» أقرب من أي وقت مضى، ومع ذلك يتعين على النادي الفرنسي انتظار فسخ عقد اللاعب مع القادسية قبل اتخاذ أي خطوة رسمية.

ويمتد عقد أوباميانغ الحالي مع القادسية حتى 30 يونيو 2026، وتُقدَّر قيمته السوقية بنحو 3.5 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

وخاض أوباميانغ 36 مباراة بقميص القادسية في الموسم المنصرم (2024–2025)، وسجل 21 هدفاً وقدم 3 تمريرات حاسمة.