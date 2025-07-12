دوّنت البولندية إيغا شفيونتيك اسمها في سجلات تاريخ التنس، بعدما تُوجت بلقب بطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة في مسيرتها، عقب فوزها الساحق على الأمريكية أماندا أنيسيموفا بنتيجة 6-0 و6-0، خلال 57 دقيقة فقط، في نهائي من طرف واحد.

ويُعد هذا اللقب هو السادس لشفيونتيك في بطولات الجراند سلام، وجاء بأداء مذهل، حيث فازت بـ55 نقطة من أصل 79، معتمدة على 10 ضربات قاضية فقط، فيما ارتكبت أنيسيموفا 28 خطأ غير مقصود، ما سهل المهمة أمام المصنفة الأولى عالمياً.

النتيجة التاريخية (6-0 و6-0) تُعد نادرة في نهائي السيدات ببطولة ويمبلدون، ولم تحدث منذ عام 1911، عندما تغلبت دوروثيا لامبرت تشامبرز على دورا بوثبي بالنتيجة نفسها.

إلى جانب التتويج، سجلت شفيونتيك إنجازاً بارزاً آخر، إذ حققت فوزها رقم 100 في بطولات التنس الكبرى (الجراند سلام) من أصل 120 مباراة فقط، لتصبح أسرع لاعبة تصل إلى هذا الرقم منذ الأسطورة سيرينا ويليامز، التي حققته خلال 116 مباراة في بطولة أمريكا المفتوحة عام 2004.