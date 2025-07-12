كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي برشلونة في تكريم نجمه التاريخي ليونيل ميسي خلال حفل افتتاح ملعب «سبوتيفاي كامب نو» بصيغته الجديدة، والمقرّر في صيف 2026، إلا أن هذا المشروع لا يزال مهدداً بالتعثر بسبب غياب الخطوة الأهم وهي التواصل الرسمي مع اللاعب. ورغم أن إدارة برشلونة، بحسب ما نقلته صحيفة «ماركا»، أعلمت عدداً من وسائل الإعلام بنيّتها توجيه الدعوة إلى ميسي، فإن الأخيرة أكدت أن النجم الأرجنتيني لم يتلق حتى الآن أي طلب رسمي أو تواصل مباشر من مسؤولي النادي، ما يجعل فكرة التكريم حتى اللحظة مجرّد نوايا معلّقة.التقرير أشار إلى أن العلاقة العاطفية بين ميسي والنادي لا تزال قائمة، إلا أن الجرح الإداري الناتج عن رحيله المؤلم عام 2021 لم يُرمم بعد، لا سيما أن محاولات إعادة بناء هذه العلاقة اصطدمت بجدار الصمت المتبادل بين اللاعب ورئيس النادي جوان لابورتا، حيث لم تجرِ بينهما أي محادثة منذ لحظة الفراق. وفي الوقت الذي كان لابورتا يأمل في مشاركة ميسي في احتفالات الذكرى الـ125 لتأسيس النادي، اكتفى الأخير بمداخلة مسجلة عُرضت خلال الحفل، دون أن يُوجَّه له أي دعوة رسمية أيضاً، وهو ما يعكس استمرار الفتور في العلاقة بين الطرفين.ورغم تأكيدات ميسي المتكررة بأن ارتباطه العاطفي ببرشلونة لم ينقطع، وأن مشكلته ليست مع النادي بحد ذاته بل مع الإدارة الحالية، فإن استمرار تجاهل المسار الرسمي في التواصل يجعل من الصعب تصور مشاركة فاعلة له في أي مناسبة قادمة، بما في ذلك حفل افتتاح الملعب. فالنية وحدها لا تكفي، ما لم تُترجم إلى خطوة عملية تُعيد جسور الثقة بين الطرفين، في ظل تعقيدات لا تزال قائمة في الخلفية.