كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي المصري، حقيقة اقتراب نادي النصر السعودي من التعاقد مع مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي، خلال الصيف الحالي.وأوضح المصدر لـ«عكاظ»، أنه لم يحدث أي تواصل من جانب النصر مع الأهلي حتى هذه اللحظة بشأن التعاقد مع وسام أبو علي.وأشار المصدر إلى أن الأهلي المصري تلقى عرضاً من أحد أندية الدوري الأمريكي، خلال الأيام الماضية، للتعاقد مع وسام أبو علي، لكن لا يزال مستقبل اللاعب مع النادي غامضاً.وبحسب تقارير صحفية، فإن نادي الريان القطري انسحب من سباق التعاقد مع وسام أبو علي، بعد فشل التوصل إلى اتفاق مالي مع الأهلي حول الصفقة.وخطف المهاجم الفلسطيني الأضواء بتألقه مع المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ سجل 3 أهداف.ويمتد عقد وسام أبو علي مع الأهلي المصري حتى 30 يونيو 2028، وتُقدَّر قيمته السوقية بأربعة ملايين يورو، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت».