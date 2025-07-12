BBC

أعلن لويس فان غال المدير الفني السابق لمنتخب هولندا، تعافيه التام من مرض سرطان البروستاتا، بعد صراع استمر ثلاث سنوات.وكان المدرب البالغ من العمر 73 عاماً، أعلن في عام 2022، خلال فترته الثالثة مع المنتخب الهولندي، عن إصابته بالمرض الخبيث، في تصريح مفاجئ آنذاك.وفي تصريحات نقلتها شبكة «» قال فان غال: «لم أعد أعاني من السرطان، قبل عامين خضعت لعدة عمليات جراحية، وكانت حالتي صعبة جدًا في ذلك الوقت، لكن كل شيء سار على ما يرام في النهاية».وأضاف: «أُجري فحوصات طبية كل بضعة أشهر، والأمور تسير على ما يرام، أشعر أنني أصبحت أكثر لياقة يوماً بعد يوم».ويُعد لويس فان غال من أبرز المدربين في كرة القدم الأوروبية، حيث تولى قيادة عدد من الأندية الكبرى، من بينها برشلونة الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.