أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم السبت، تعاقده مع ستيفانو بيولي مدرب النصر السابق، لقيادة الفريق بدايةً من الموسم القادم.وكان نادي النصر قد أقال بيولي من منصبه الشهر الماضي، بعد فشله في قيادة الفريق لتحقيق الألقاب خلال موسم 2024-2025.وأوضح فيورنتينا في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن بيولي، الذي سبق له اللعب بقميص الفريق بين عامي 1989 و1995، وتولى تدريبه من 2017 حتى 2019، قد وقّع عقداً جديداً مع النادي لمدة ثلاثة مواسم، يمتد حتى 30 يونيو 2028.من جانبه، عبّررئيس نادي فيورنتينا روكو كوميسو، عن سعادته بالتعاقد مع بيولي، قائلًا: «أنا سعيد جداً بتعيين ستيفانو بيولي مدربًا للفريق الأول، منذ اللحظة الأولى التي تحدثت فيها إليه، وجدته شخصًا يمتلك قيمًا إنسانية عالية، ومدرباً مستعداً لتقديم كل ما لديه من أجل هذا النادي وهذه المدينة، التي يعرفها جيدًا ويرتبط بها ارتباطاً وثيقاً».وأضاف: «بالنيابة عن عائلتي وجميع العاملين في النادي، أرحّب بستيفانو مرة أخرى، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في مهمته القادمة».ومن المقرر أن يقدم فيورنتينا مدربه الجديد في مؤتمر صحفي يُعقد الأربعاء القادم، على أن يبدأ بعدها بيولي مهمته بقيادة الفريق استعداداً لمنافسات موسم 2025-2026.