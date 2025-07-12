تُعد قصة النجم النيجيري فيكتور أوسيمين مع نادي غلطة سراي واحدة من أكثر القصص إثارة هذا الصيف، حيث يقف ناديه نابولي الإيطالي حائلاً أمام إتمام الصفقة بشكل نهائي.

وكان أوسيمين قد لعب الموسم الماضي في صفوف غلطة سراي معاراً من نابولي، حيث قدّم أداءً استثنائياً، إذ شارك في 41 مباراة، سجل خلالها 37 هدفاً، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

أداء أوسيمين المُذهل جعله يدخل قلوب جماهير النادي التركي سريعاً، وبادلهم الحب نفسه، إذ أعرب عن رغبته في الاستمرار مع الفريق التركي بصفة دائمة، إلا أن تفاصيل الصفقة بين غلطة سراي ونابولي تُهدد بإفشال حلم اللاعب والجماهير.

ووفقاً لتقرير نشرته شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، أمس (الجمعة)، فإن غلطة سراي عرض دفع 70 مليون يورو على أقساط تمتد لـ4 سنوات، بينما يُصر نابولي على الحصول على 75 مليون يورو دفعة واحدة، ما يعقّد المفاوضات ويُبعد الصفقة عن مسارها.

من جانبه، كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة «سكاي سبورتس»، تطوراً جديداً، إذ كتب عبر حسابه على منصة «إكس» أن غلطة سراي قدّم عرضاً بقيمة 75 مليون يورو، يتضمن 40 مليون يورو كدفعة أولى، و35 مليوناً تُسدّد على أقساط، مع تقديم ضمانات بنكية.

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية تركية أن أوسيمين هدّد إدارة نابولي بالاعتزال في حال رفضت السماح له بالانتقال إلى غلطة سراي، إلا أن هذه المزاعم لم يتم تأكيدها أو نفيها حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن نادي الهلال السعودي قد انسحب من سباق التعاقد مع أوسيمين، بعد مفاوضات دامت لعدة أسابيع دون التوصل إلى اتفاق.



