يدرس نادي ليفربول الإنجليزي بيع مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي خلال الصيف الحالي، في حال فشل توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن تجديد عقده.

وينتهي عقد كوناتي مع «الريدز» بنهاية الموسم القادم، ما يمنحه أحقية التفاوض مع أي نادٍ اعتباراً من يناير القادم، تمهيداً لرحيله مجاناً في الصيف التالي.

ووفقاً للصحفي بشبكة «سكاي سبورتس» فابريزيو رومانو - نقلاً عن تقارير إسبانية - فإن ليفربول يفكر بجدية في بيع كوناتي هذا الصيف إذا استمر في رفض عروض التجديد المقدّمة له.

وأضاف أن كوناتي يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد فقط.

ويأتي هذا التوجه من النادي الإنجليزي في محاولة لتجنّب تكرار سيناريو رحيل ترينت ألكسندر أرنولد، الذي انتقل إلى ريال مدريد هذا الصيف في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده ورفضه التجديد مع «الريدز».