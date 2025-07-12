أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الجمعة، عن حجب الرقم 20 بشكل دائم بجميع فرق النادي، بما في ذلك الفريق الأول، وفريق السيدات، والأكاديمية، في خطوة تاريخية تكريماً للاعبه الراحل ديوجو جوتا، الذي توفي في حادث سيارة مأساوي في إسبانيا برفقة شقيقه أندريه سيلفا.

وأصدر نادي ليفربول بياناً رسمياً أكد فيه أن الرقم 20، الذي ارتداه ديوجو جوتا خلال مسيرته مع النادي منذ انضمامه في سبتمبر 2020، سيصبح «رمزا أبدياً لإسهاماته الكبيرة»، في قرار جاء بعد أسبوع من وفاة جوتا وشقيقه أندريه في حادث سيارة على طريق A-52 السريع في إقليم زامورا بإسبانيا، نتيجة انفجار إطار سيارتهما من نوع لامبورغيني أثناء محاولة التجاوز، مما تسبب في اشتعال السيارة.

ويُعد هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ النادي الذي يمتد لـ133 عاماً، حيث لم يسبق لليفربول أن حجبت رقم قميص بشكل دائم تكريماً للاعب.

وأشار النادي إلى أن القرار جاء بعد مشاورات مكثفة مع روتي كاردوسو، زوجة جوتا وأم أطفاله الثلاثة، وعائلته، لضمان أن يكون التكريم تعبيراً حقيقياً عن إرث اللاعب، وقال مايكل إدواردز، الرئيس التنفيذي لكرة القدم في مجموعة فينواي الرياضية: «كان من المهم جداً إشراك روتي وعائلة ديوجو في هذا القرار، لضمان أن يكونوا أول من يعلم بنيتنا. هذا التكريم يعكس ليس فقط إسهامات ديوجو الكبيرة على أرض الملعب، بل تأثيره الشخصي العميق على زملائه وجماهير النادي».

وخلال مسيرته مع ليفربول، سجل جوتا 65 هدفاً في 182 مباراة، وساهم بـ65 تمريرة حاسمة، وساعد الفريق في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في موسم 2024-2025، وهو اللقب الذي يحمل دلالة رمزية خاصة مع الرقم 20 الذي ارتداه، كما كان هدف جوتا الأخير في ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون في أبريل 2025 لحظة لا تُنسى، حيث سجل هدف الفوز بأسلوبه المميز أمام جماهير «الكوب».

وتفاعلت جماهير ليفربول بقوة مع الخبر، حيث تجمع الآلاف خارج ملعب أنفيلد لتقديم الزهور والأوشحة وتعليق رسائل مؤثرة مثل «وقّع في 2020، ارتدى الرقم 20، وفاز باللقب العشرين، أبدًا لن تمشي وحدك» كما طالب العديد من المشجعين عبر منصة «إكس» بحجب الرقم 20 فور الإعلان عن وفاة جوتا، معتبرين ذلك تكريماً يليق بمساهماته.

وبدأ ديوجو جوتا، المولود في بورتو عام 1996، مسيرته في نادٍ محلي صغير في غوندومار قبل أن ينتقل إلى أكاديمية باشوس دي فيريرا، ولعب لاحقاً مع أتلتيكو مدريد، بورتو، وولفرهامبتون واندررز، حيث تألق بتسجيل 44 هدفاً في 131 مباراة، مما دفع ليفربول لضمه مقابل 41 مليون جنيه إسترليني.

وبرز جوتا في ليفربول كمهاجم متعدد الاستخدامات، يجمع بين السرعة، المهارة، والتفاني، مما جعله محبوباً بين الجماهير وزملائه. كما ساهم في فوز الفريق بأربعة ألقاب كبرى، بما في ذلك كأس الرابطة مرتين، كأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الممتاز.

وأثارت وفاة جوتا وشقيقه موجة حزن عالمية، حيث قدم نجوم مثل كريستيانو رونالدو، يورغن كلوب، وفيرجيل فان دايك تعازيهم، كما أقيمت مراسم تأبين مؤثرة في غوندومار، حضرها لاعبو ليفربول الحاليون والسابقون، بما في ذلك فان دايك، أندرو روبرتسون، وجوردان هندرسون، حيث حملوا أكاليل زهور على شكل قمصان تحمل الرقم 20 لجوتا والرقم 30 لشقيقه أندريه.