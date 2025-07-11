يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه لتحسين وضعه المالي قبل انطلاق موسم 2025-2026، في ظل الضغوط الناتجة عن قواعد اللعب المالي النظيف.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية – نقلاً عن تقارير أفريقية – أن برشلونة سيحصل على نحو 10 ملايين يورو سنوياً، ولمدة ثلاثة مواسم، مقابل وضع شعار: «الكونغو الديمقراطية، قلب أفريقيا» على أكمام قمصان الفريق.





وأضافت الصحيفة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تهدف من هذه الصفقة إلى الترويج السياحي للبلاد، إلا أن التفاصيل المالية لا تزال قيد التأكيد النهائي، ومع ذلك، فإن أي عائد مادي سيحصل عليه برشلونة سيكون موضع ترحيب كبير، لأنه سيساهم في توسيع هامش الرواتب داخل الفريق، ويمنحه مرونة أكبر للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف، وفقاً لمعادلة 1:1.

يُذكر أن نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بلباو، تراجع عن فكرة الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، خوفاً من عدم تمكن النادي من تسجيله بسبب القيود المالية الحالية.