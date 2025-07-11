أعلنت السلطات القضائية في الأرجنتين، أمس (الخميس)، عن بدء إجراءات اختيار قاضٍ جديد للانضمام إلى هيئة المحكمة المسؤولة عن محاكمة وفاة أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا، وذلك بعد تنحي القاضي أليخاندرو لاجو لأسباب صحية.

ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان إبطال المحاكمة الأولى في مايو 2025، بسبب فضيحة تورطت فيها القاضية خولييتا ماكينتاش، سط تكهنات بأن تختار المحكمة العليا في مقاطعة بوينس آيرس القاضي الجديد عبر القرعة، مع احتمال تأجيل المحاكمة الجديدة إلى عام 2026 بسبب الجدول القضائي المزدحم وتكتيكات التأخير من محامي الدفاع.

وبدأت محاكمة سبعة من أعضاء الفريق الطبي لمارادونا في 11 مارس، بتهمة القتل غير العمد بسبب الإهمال في رعايته، والتي أدت إلى وفاته في 25 نوفمبر 2020 عن عمر 60 عاماً، إثر نوبة قلبية أثناء تعافيه من جراحة لإزالة جلطة دماغية.





وتوقفت المحاكمة بعد شهرين عندما تنحت القاضية خولييتا ماكينتاش في 27 مايو، بعد اتهامها بانتهاك الأخلاقيات القضائية بسبب مشاركتها في تصوير وثائقي عن القضية بعنوان «العدالة الإلهية»، وأدت هذه الفضيحة إلى إبطال المحاكمة وإلغاء جميع الشهادات التي قُدمت، بما في ذلك شهادات من أفراد عائلة مارادونا وأكثر من 40 شاهدًا.

وفي يونيو الماضي، تم تعيين ثلاثة قضاة جدد، وهم روبرتو غايغ، أليخاندرو لاجو، وألبرتو أورتولاني، لتولي القضية، لكن لاجو، الذي كان يُعاني من مشاكل صحية مزمنة، وأعلن تنحيه قبل أيام، ما دفع السلطات القضائية إلى فتح إجراءات لاختيار بديل.

وتتهم الدعوى الفريق الطبي، بما في ذلك الجراح العصبي ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أوغستينا كوساتشوف، بتقديم رعاية «متهورة وغير كافية» خلال فترة نقاهة مارادونا في منزله، وهو ما وصفه المدعون بـ«مسرح الرعب»، ويواجه المتهمون عقوبات محتملة تراوح بين 8 و25 عامًا في حالة الإدانة، بينما ينفي الفريق الطبي التهم، مدعيًا أن مارادونا كان مريضًا صعبًا ورفض العلاج الإضافي.

ويعد دييغو مارادونا، أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1986 وسجل أهدافاً أسطورية، بما في ذلك «يد الله» ضد إنجلترا، وتوفي في نوفمبر 2020 أثناء تعافيه من جراحة دماغية في منزل مستأجر في ضواحي بوينس آيرس، وسط ظروف وصفتها التحقيقات بأنها «كارثية».

وأثارت وفاته موجة من الحزن في الأرجنتين وإيطاليا، حيث قاد نادي نابولي لتحقيق نجاحات غير مسبوقة في الثمانينات، وتتهم عائلته، بما في ذلك ابنتاه دالما وجيانينا، الفريق الطبي بترك مارادونا في ظروف «مظلمة ووحيدة» دون مراقبة كافية، بينما أشارت تقارير طبية إلى أنه عانى لمدة 12 ساعة قبل وفاته دون تلقي العلاج المناسب.

وتسببت فضيحة ماكينتاش في إحراج كبير للنظام القضائي الأرجنتيني، حيث وصفت وسائل الإعلام المحلية الحادث بـ«المأساة القضائية» كما أن تنحي لاجو يزيد من تعقيد القضية، التي جذبت انتباه عشاق كرة القدم عالميًا، مع توقعات بتأخير المحاكمة الجديدة بسبب الجداول القضائية وتعقيدات القضية، التي تشمل أكثر من 190 شاهدًا و120,000 رسالة وتسجيل صوتي كأدلة.