أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تنظيم مراسم تكريم لنجمه الراحل ديوغو جوتا، وشقيقه أندريه، قبل مباراة الفريق الودية ضد بريستون نورث إند، الأحد القادم.

وكان جوتا، البالغ من العمر 28 عامًا، قد توفي مع شقيقه أندريه في حادثة سير مأساوية وقعت في مقاطعة زامورا، شمال غرب إسبانيا، الأسبوع الماضي.

وأوضح النادي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه سيتم تكريم جوتا وشقيقه أندريه بإقامة عدد من الفعاليات قبل مواجهة بريستون، تبدأ بعزف نشيد نادي ليفربول «لن تمشي وحدك أبدًا»، وسيضع النادي المضيف إكليلاً من الزهور بجانب مشجعي الفريق الضيف.

وأضاف أن الفريقين سيقفان دقيقة صمت حداداً على ديوغو وأندريه، كما سيتم عرض التعازي الرقمية على الشاشات الموجودة في الملعب، بجانب ارتداء طرفي اللقاء شارات سوداء.

كما أنشأ بريستون نسخة تذكارية من برنامج يوم المباراة، تتضمن تكريمات مكتوبة لديوغو وأندريه، وسيبدأ بث برنامج ما قبل المباراة مباشرة من الملعب عبر قنوات ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب حتى بداية المباراة، عندما تدخل قيود الحقوق حيز التنفيذ.