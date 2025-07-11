أهدى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره الأهلي المصري «هدية عابرة للقارات» بعد فوزه الساحق على ريال مدريد الإسباني، الأربعاء الماضي، في كأس العالم للأندية 2025.

واكتسح باريس سان جيرمان نظيره ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد، ليضرب موعداً مع تشيلسي الإنجليزي في نهائي المونديال المُقام في الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد القادم.

كيف استفاد الأهلي المصري؟

يُعدّ الأهلي المصري المنافس الأول لريال مدريد في عدد الألقاب القارية والدولية؛ إذ يتربع العملاق الإسباني على عرش الأكثر تتويجاً بـ32 لقباً، يليه «المارد الأحمر» في المركز الثاني بـ27 لقباً.

فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد حرم الأخير من توسيع الفارق مع الأهلي في عدد الألقاب القارية والدولية إلى 6 ألقاب.

وكان الأهلي المصري قد ودّع مونديال الأندية من دور المجموعات، بعد أن تذيّل المجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط.