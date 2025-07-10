أعلن نادي أياكس أمستردام، اليوم (الخميس)، رحيل لاعبه الإنجليزي جوردان هندرسون، خلال الصيف الحالي. وأوضح أياكس في بيان، أنه استجاب لطلب هندرسون بإنهاء عقده، والذي كان مقررًا استمراره حتى 30 يونيو 2026.

وقال هندرسون لموقع النادي الهولندي: «أود أن أعرب عن امتناني العميق لجميع أفراد نادي أياكس لمنحي فرصة تمثيل هذه المؤسسة العريقة خلال الفترة الماضية، كان اللعب لهذا النادي شرفًا بحد ذاته، بل كان شرفًا أكبر أن أحظى بشرف قيادته، أسفي الوحيد هو أننا لم نحقق المزيد من النجاح لجماهيرنا الرائعة، إنهم يستحقون الاحتفال بالألقاب الكبرى مجددًا، وأنا متأكد من أن ذلك سيأتي قريبًا».

وأضاف: «لقد حظيتُ أنا وعائلتي بحفاوة بالغة، ليس فقط من قِبل النادي، بل أيضًا في مدينة أمستردام الرائعة، سنظل ممتنين لذلك دائمًا، نظرًا للحدث المأساوي الذي شهدناه الأسبوع الماضي، بوفاة زميلي السابق ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، لا أجد الوقت مناسبًا الآن لقول أو فعل أكثر من مشاركة هذا التصريحات الموجزة، مع ذلك، أُدرك تمامًا أنني مدين لهذا النادي وزملائي والجماهير بشكرٍ أعمق وأكثر شخصية».

وختم: «سأفعل ذلك بالطبع عندما يكون الوقت مناسبًا. أما الآن، فأود أن أعرب عن تقديري مجددًا لأياكس، ولكل من لم تسنح لي الفرصة للتحدث إليه شخصيًا أمس، أنتم جميعًا الذين يجعلون هذا النادي مميزًا للغاية».

وكان هندرسون انضم إلى أياكس مطلع عام 2024، بعد إنهاء عقده مع الاتفاق السعودي.