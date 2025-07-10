أعلن نادي سندرلاند الإنجليزي، تعاقده رسمياً مع الدولي المغربي الشاب شمس الدين طالبي، قادماً من نادي كلوب بروغ البلجيكي، في صفقة تمتد حتى يونيو 2030. ويأتي ضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً في إطار إستراتيجية النادي لتعزيز تشكيلته بعناصر شابة وواعدة استعداداً للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد عودته إلى المسابقة هذا العام.طالبي، الذي يشغل مركز الجناح الأيمن، برز خلال الموسمين الأخيرين ضمن صفوف الفريق الأول لكلوب بروغ، حيث خاض 53 مباراة سجل خلالها سبعة أهداف، وأسهم في تتويج الفريق بلقبي الدوري والكأس المحليين. وفي الموسم الأخير تحديداً، شارك في 44 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالها سبعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة، منها 11 مباراة في دوري أبطال أوروبا، سجل فيها هدفين في مواجهة حاسمة أمام أتالانتا الإيطالي، ما لفت أنظار أندية أوروبية عدة قبل أن ينجح سندرلاند في حسم الصفقة.النادي الإنجليزي لم يكشف عن التفاصيل المالية للانتقال، لكن الإعلان الرسمي أشار إلى أن اللاعب سينضم إلى تدريبات الفريق الأول بعد استكمال الإجراءات التنظيمية، في خطوة تعكس توجه الإدارة نحو بناء فريق قادر على المنافسة، بالاعتماد على لاعبين يتمتعون بإمكانيات فنية وبدنية عالية وسقف تطور كبير.طالبي، الذي نشأ كروياً في أكاديمية نادي رويال يونيون توبيز-براين، التحق بكلوب بروغ في سن العاشرة، ووقّع أول عقد احترافي في عام 2022. وسرعان ما فرض نفسه في صفوف الفريق الرديف، قبل أن يشق طريقه إلى الفريق الأول ويثبت مكانته ضمن التشكيلة الأساسية. رغم مشاركته سابقاً مع المنتخبات السنية البلجيكية، أبدى رغبته خلال العام الجاري في تمثيل المنتخب المغربي على المستوى الدولي، ما يجعله مرشحاً للانضمام إلى صفوف «أسود الأطلس» في قادم الاستحقاقات.وفي أول تعليق له بعد التوقيع، عبّر اللاعب عن تطلعه لخوض تجربة الدوري الإنجليزي، مؤكداً أن اللعب في البريميرليغ يمثل حلماً تحقق، وأن انضمامه إلى سندرلاند يأتي ضمن مشروع رياضي طموح يشجعه على تقديم أفضل ما لديه. من جانبه، أثنى المدير الرياضي للنادي، كريستيان سبيكمان، على الصفقة، مشيراً إلى أن طالبي يتمتع بمرونة تكتيكية عالية وقدرة متميزة على التأقلم، معتبراً إياه إضافة نوعية تتماشى مع رؤية النادي المستقبلية.