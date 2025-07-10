تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي لنهائي كأس العالم للأندية 2025 بعد فوزه القوي على ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد ميتلايف بمدينة نيويورك في نصف نهائي مونديال الأندية المقام حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.شهد اللقاء بداية قوية من أبطال دوري أبطال أوروبا إذ لم تمر سوى 6 دقائق حتى أحرز فابيان رويز الهدف الأول لباريس بعد مجهود فردي من عثمان ديمبيلي أراد الحارس البلجيكي كورتوا إبعادها ولكنها وصلت لفابيان الذي سددها قوية في المرمى (د:6)، ولم يمر الوقت طويلاً حتى وضع عثمان ديمبيلي بصمته التهديفية بعد خطأ دفاعي في منتصف ملعب ريال مدريد، ليخطف ديمبيلي الكرة ويواجه الحارس كورتوا ويسدد الكرة في المرمى هدفاً ثانياً لباريس (د:9)، ومن هجمة مرتدة انطلق أشرف حكيمي من الجهة اليمنى ومرر الكرة داخل منطقة الجزاء للمنفرد فابيان رويز ليسيطر على الكرة ويسددها قوية على يسار كورتوا هدفاً ثالثاً لباريس (د:24).وبدأ باريس الشوط الثاني بقوة ووقفت راية التسلل بالمرصاد لعثمان ديمبيلي ليلغي الحكم هدفاً لباريس، وقبل نهاية اللقاء وصلت الكرة لغونزالو راموس داخل منطقة جزاء ريال مدريد ليسيطر على الكرة ويسددها على يمين الحارس هدفاً رابعاً (د:87)، لينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد بأربعة أهداف دون مقابل.وبهذه النتيجة يتأهل باريس سان جيرمان لنهائي كأس العالم للأندية 2025 ويضرب موعداً مع تشيلسي الإنجليزي الذي تأهل هو الآخر على حساب فلومينينسي البرازيلي، وسيقام نهائي مونديال الأندية الأحد القادم على ملعب ميتلايف.