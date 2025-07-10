أعلن فريق أبريليا اليوم (الأربعاء) أن المتسابق الإسباني خورخي مارتين، بطل العالم لفئة موتو جي بي في الموسم الماضي، عاد مجددا إلى التدريبات بعد فترة تعافٍ من إصابة تعرّض لها خلال مشاركته في سباق جائزة قطر الكبرى، ضمن الجولة الرابعة من البطولة.وكان مارتين قد غاب عن الجولات الثلاث الافتتاحية للموسم بسبب تعرضه لحادثين خلال التجارب التحضيرية، ثم عاد للمشاركة في سباق قطر قبل أن يسقط مجددا في اللفة الرابعة عشرة، ما أسفر عن إصابات شديدة شملت 11 كسرا في أضلاعه، وأدى ذلك إلى غيابه عن ست جولات إضافية.وشهدت فترة غيابه توترا في العلاقة بين مارتين وفريق أبريليا، الذي انضم إليه بعد تتويجه باللقب مع فريق براماك، التابع لدوكاتي، ليصبح أول بطل عالمي من فريق غير مصنّع. ورغم إنجازه اللافت، لم يحصل على فرصة الترقية إلى الفريق الأساسي لدوكاتي، الذي اختار بدلا منه الإسباني مارك ماركيس، بطل العالم السابق، مما دفع مارتين للرحيل.وأوضح فريق أبريليا في بيان رسمي أن الهدف من جلسة اليوم كان تأهيل مارتين تدريجيا على دراجة موتو جي بي بعد غياب امتد لعدة أشهر، مشيرا إلى أنه أتم 29 لفة صباحا و35 لفة إضافية خلال الفترة المسائية على حلبة ميسانو الإيطالية.ويُنتظر أن تُقام جائزة ألمانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، تليها جائزة تشيكيا الكبرى على حلبة برنو، قبل بدء عطلة الصيف الرسمية.وأكد الفريق أن مارتين سيسافر الأسبوع القادم إلى برنو، حيث سيخضع لفحص طبي رسمي تمهيدا للمشاركة في السباق التشيكي.وفي تصريحاته، عبّر مارتين عن ارتياحه بالعودة، قائلا: «كانت فترة صعبة للغاية، لكنني سعيد بالجلوس مجددا على دراجة موتو جي بي بعد أكثر من ثلاثة أشهر. شعرت اليوم بشيء من الحيوية والتوازن، والخطة الآن هي العودة الكاملة في برنو».